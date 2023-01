"Sei single?": Federico Fashion Style risponde al fan, poi confessa l'interesse per un reality

Da quando ha annunciato la fine della relazione con la sua compagna, e madre di sua figlia, Letizia Porcu, la vita privata di Federico Fashoin Style è diventata un argomento di particolare interesse tra i suoi fan e non solo. Il suo orientamento sessuale è stato spesso al centro di numerosi dibattiti sia sui social sia in tv, ma Lauri, soprattutto nelle ultime dichiarazioni, è sempre stato categorico nel non voler divulgare informazioni in merito a ciò. Su Instagram spesso si sfoga e parla dei suoi sentimenti, talvolta, proprio come ha fatto poche ore fa apre i famosi box domande e sono stati in molti a rispondere.

Oltre alle informazioni sui suoi saloni, non sono mancate quelle sulla sua vita sentimentale e in particolare sul come si approccia all'amore. Federico però è stato categorico, per lui l'amore non esiste: "L'amore per me non esiste. O almeno in questo momento storico. L'unico amore della mia vita, che sarà per sempre, è mia figlia". "Sei single?" gli chiede qualcun altro e scrivendo tutto in maiuscolo il parrucchiere della vip risponde: "Ovviamente lo sarò per sempre".

"Ho imparato che i proverbi non sbagliano mai, quando si chiuse una porta di apre sempre un portone" ha scritto ancora Federico Lauri. "Io non mollerò mai, mia figlia è la mia unica ragione di vita e nessuno potrà mai dividermi da lei" così l'hair stylist rassicura chi invece lo invita "a non mollare mai" e fa un palese riferimento alle accuse che settimane fa aveva mosso contro Porcu. Secondo quanto raccontato da Lauri la madre della figlia gli impedirebbe di vedere la bambina tanto quanto lui vorrebbe e per questo motivo avrebbe sofferto moltissimo (sarebbe anche una delle motivazioni della sua importante perdita di peso, ndr).

Come ha spesso fatto in questi mesi Lauri ha dichiarato che molto presto "parlerà" e dirà la verità su quanto sta succedendo. Quando questo accadrà al momento è un mistero.

Federico Fashion Style e il Grande Fratello Vip

Non ha parlato solo di problemi sentimentali e familiari, Lauri ha anche dato informazioni sul suo futuro lavorativo aprendo ad una possibilità che potrebbe interessare, e non poco, Alfonso Signorini. Ebbene sì, potrebbe trattarsi di un ritorno in tv dell'imprenditore dopo il successo a Ballando con le Stelle e del Salone delle meraviglie: Federico Fashion Style ha infatti lasciato la porta aperta ad una sua partecipazione al Grande Fratello Vip. "Chissà" ha risposto il parrucchiere a chi gli ha confidato che gli piacerebbe vederlo al Gf Vip. Ovviamente senza la selezione da parte di Signorini questa quasi confessione potrebbe non avere mai seguito, ma di certo c'è l'interesse che Federico nutre per il reality di Canale 5.

Federico Fashion Style, la ex presenta il nuovo compagno e lui replica via social: la dura frecciata (con foto)