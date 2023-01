Federico Fashion Style gay? Sonia Bruganelli interviene (ironica): "Sconvolta, non l'avrei mai detto"

Da quando fa l'opinionista al Gf Vip Sonia Bruganelli coglie ogni occasione per far sapere a tutti il suo pensiero sulle cose anche al di fuori degli studi del Grande Fratello. Spesso, infatti, la moglie di Paolo Bonolis utilizza i suoi profili social per commentare qualche nuovo pettegolezzo o fatto diventato virale. Questa volta, Sonia, tra i tanti argomenti a disposizione, ha deciso di dire la sua sull'orientamento sessuale di Federico Fashion Style che, dopo il divorzio dalla moglie, ha fatto tornare vive le voci di una sua possibile omosessualità nascosta. Finora, il parrucchiere di Anzio ed ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha ancora dichiarato espressamente qual è la sua sessualità lasciando commenti vaghi come: "Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“, frase rilasciata in un'intervista con il giornale Nuovo, che, però. sembra confermare ciò di cui il pubblico è convinto ormai da tanto, il fatto che Federico Fashion Style sia sempre stato gay nonostante abbia una figlia e, fino a questa estate, anche una moglie.

Tra chi la pensa così, infatti, c'è anche Sonia Bruganelli che ha dedicato una delle sue ultime stories Instagram proprio alle voci di omosessualità sul parrucchiere più famoso d'Italia che ha commentato con un'ironia che ha colpito tutti.

In risposta al titolo di un articolo di Biccy sul fatto che Federico Fashion Style possa essere gay, Sonia ha commentat ironicamente: "Sono sconvolta, non lo avrei mai detto". Un commento, in pieno stile Bruganelli, che non è passato inosservato ma che, per ora, non è stato ancora ripreso dal diretto interessato. Avrà qualcosa da dire Federico Lauri sull'opinione della Bruganelli? Staremo a vedere.