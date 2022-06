Federico Fashion Style criticato per come si veste: la sua risposta è da incorniciare

"Mi può stare anche simpatico però il passo al ridicolo è breve..va bene che l'abito non fa il monaco però c'è un limite a tutto..per me è ridicolo"; "Sembri Pinocchio"; "Mamma mia...non si può guardare.Coatto". Questi sono alcuni dei commenti scritti sotto ad una foto di Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip ha sfoggiato un total look Gucci con pantaloncino corto, calzino fino al polpaccio e dei sandali.

L'hairstylist non è rimasto indifferente alle critiche, anzi, ha deciso di rispondere e far valere la sua parola. Così Federico Lauri nelle storie Instagram ha spiegato perché secondo lui è riprovevole criticare una persona con commenti così cattivi.

La risposta di Federico alle critiche

"Ho letto dei commenti - inizia così lo sfogo del professionista - e voglio farvi vedere quanto la gente sia defic**nte. Ok, siamo sui social è un dato di fatto ognuno può dire e fare ciò che vuole, come io che espongo il mio modo di essere, il mio abbigliamento". "Ma io dico perché si deve commentare in una maniera tanto cattiva sotto ad una foto? ma perché tanta cattiveria? Perché? È normale che essendo esposto sui social - aggiunge - si ricevano commenti da persone a cui si piace e non, ma ci sono persone che scrivono "non mi piace il tuo vestito" e ok, figurati ci mancherebbe però sentirmi dire del tipo 'circo', 'pur di farsi notare ti vesti così' lo trovo fuori luogo e da frustrati scrivere e commentare con delle cose terribili".

"Ma fatevi i cazzi vostri!" ha poi concluso l'hairstylist che poi ha voluto invece ringraziare chi sempre ha una parola gentile per lui come anche chi invece esprime la sua opinione ma senza offendere.