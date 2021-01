Federico Fashion Style vs Antonella Mosetti: "Mi dovevi riconoscenza"

Dopo mesi di discussioni Federico Fashion Style e Antonella Mosetti hanno finalmente fatto pace, ma solo grazie a Barbara D'Urso che ci ha messo una buona parola. Per il parrucchiere delle star una seratina interessante in cui, con il supporto della madre, ha affrontato anche le cinque sfere (tre rosse e due verdi). E' stato accusato di essere troppo esagerato e di non tener conto della situazione in cui si trova l'Italia e stigmatizzano i suoi eccessi, lui si difende "io sono sempre stato così".

Giovanni Ciacci, in particolare, ha criticato i suoi modi di fare tv e di svolgere il suo lavoro: "Le star devono essere quelle che pettini, non tu che, per quanto siano buoni i tuoi lavori, fai tutto un baraccone". A difesa di Federico Guendalina Tavassi: "Federico regala gioia alle donne che cura".

La pace tra Federico e Antonella

Tra i due è tornato il sereno, dopo mesi di frecciatine per delle extension, forse, non pagate, hanno promesso di riabbracciarsi presto.

"Vorrei farmi capire una volta per tutte. Non ce l’ho con nessuno, non mi piace che passi questo messaggio. Lavoro da quando sono piccola e ho mantenuto tante persone. Ti pagai con un assegno e poi con la carta di credito che in quel momento non aveva disponibilità. Dovresti essermi riconoscente, ti ho presentato io in questo mondo" ha dichiarato la Mosetti. Federico Fashion Style però ho risposto: "Io ti sono molto riconoscente, ma sei venuta molte volte a farti i capelli senza pagare, ma tu capisci che quando compro le extension non è che l'azienda me le regala. La mia riconoscenza non può essere a vita. Si è vero hai pagato con assegno, ma la parte restane con carta di credito che non è passata. Mi hai bloccato al telefono. Ci siamo incontrati in Sardegna e tu ti sei girata dall’altro lato".

Alla fine è stata la D'Urso a chiedere ai due di fare pace