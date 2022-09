Chi è Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne dal lavoro alla famiglia

Chi è Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne? Già corteggiatore della tronista Sophie Codegoni, torna quest’anno per trovare la donna della sua vita. Dalla famiglia alle donne: scopriamo qualcosa in più su di lui.

Età, origini e lavoro

Federico Nicotera è nato a Roma 25 anni fa. La sua professione è quella di ingegnere aeronautico: un lavoro importante e non facile. Il suo compito è, nello specifico, quello di rendere il veicolo conforme alle norme di aero navigabilità. Il suo percorso di studi è stato molto intenso, con tanto di lavori collaterali per mantenersi e tempo trascorso lontano da casa per arricchire il sapere. Il suo lavoro è fondamentale per la manutenzione di Airbus A320, Boing 777 e Boing 787.

Vita privata: madre, padre, sorelle

Quando Federico elenca i componenti della sua famiglia cita la madre e le due sorelle minori. I rapporti con il padre sono da anni praticamente nulli e confessa che da tanto tempo non usa la parola “papà”. Al contrario quello con la madre è uno splendido rapporto, una figura che Federico stima e ama molto. Grande anche l’affetto che nutre nei confronti delle sorelle, con le quali è un fratello ma anche un amico sul quale poter contare.

Federico Nicotera e le donne

Anche se si considera una persona fondamentalmente buona e generosa, Federico Nicotera ammette di avere alcuni lati del carattere più spigolosi. Con il prossimo è esigente e pretende molto, è diretto e sincero ma a volte nell’esporre le sue ragioni tende a perdere la pazienza. La sua donna ideale è forte, determinata e non deve dipendere da lui. I litigi non gli fanno paura e, anzi, crede che in determinate situazioni possano essere salutari. Nel corso della stagione 2020-2021 Federico Nicotera è stato tra i corteggiatori della tronista Sophie Codegoni. Torna adesso nello show per sedere sul trono, con la speranza di trovare l’anima gemella.

