Uomini e Donne, è finita la storia d'amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

La crisi che tanto aveva fatto clamore non solo è stata confermata, ma è stata la causa della rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. La coppia nata, solo pochi mesi fa, sotto ai petali rossi di Uomini e Donne è già scoppiata, a renderlo noto è stato proprio l'ex tronista condividendo una storia su Instagram nella quale racconta la sua versione dei fatti.

Poche parole che però fanno ben comprendere quanto questa situazione sia stata per Federico una sconfitta: "Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto! Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto! Questo è!". Era stata Carola la settimana scorsa a parlare della crisi che i due stavano vivendo e a chiedere ai suoi follower di avere comprensione. Sempre l'ex corteggiatrice, poche ore fa, ha poi condiviso un altro messaggio indirizzato a chi in questi mesi l'ha sempre sostenuta: "Vi sto leggendo in direct e vi ringrazio per tutto il supporto, vi leggo sempre".

I due, quindi, non si sarebbero lasciati in modo pacifico, anzi: Federico ha voluto però ribadire di essere stato sempre onesto e "se stesso" lasciando intendere che Carola, invece, non lo è stata.