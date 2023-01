Calci a carrelli e porte dell'ospedale: ex concorrente di Temptation Island indagato per danneggiamento

Un ex concorrente di Temptation Island è finito al centro delle ultime cronache. Si tratta di Federico Rasa, protagonista dell'edizione 2021 del programma di Canale 5, che non avrebbe gradito il trattamento ricevuto al pronto soccorso e perciò avrebbe iniziato a tirare calci a carrelli e porte dell'ospedale.

Come racconta PalermoToday, insieme a lui c'erano altri tre ragazzi che, dopo aver seminato un po’ di caos, sono scappati prima dell’arrivo delle volanti del commissariato Porta Nuova. Il giovane è stato intanto indagato per danneggiamento, in attesa di capire se il personale sanitario e la guardia giurata in servizio al nosocomio decideranno di sporgere denuncia per minacce.

I fatti

Il parapiglia si è creato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 gennaio 2023, quando Rasa si è presentato in ospedale accompagnato dai sanitari del 118. Pare per una reazione avversa a qualche trattamento al quale si sarebbe sottoposto recentemente all’estero. Una sorta di reazione allergica di cui avrebbe iniziato a soffrire qualche giorno fa. Dopo aver superato il triage con il codice verde e fatta la prima visita, Rasa è rimasto per un’oretta su una barella prima di iniziare ad andare in escandescenze davanti a decine di pazienti in attesa, offendendo e minacciando il personale sanitario.

A quel punto Rasa, con gli amici entrati poco dopo a dare manforte, avrebbe "dato spettacolo" all’interno del pronto soccorso. "Cercava lo scontro con la guardia giurata. Ce l’aveva con medici e infermieri. 'Fate tutti schifo', diceva", racconta a PalermoToday una persona che si trovava in ospedale. Nel caos che si è creato, forse anche sotto le telecamere del pronto soccorso, il giovane palermitano avrebbe preso a calci un carrello e una porta rompendo una bacchetta in metallo. Dopo questa scena il personale ha contattato il 112 chiedendo l’intervento delle volanti che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza. Ancora da identificare gli amici che si sono dileguati.