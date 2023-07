Federico Rossi bacia una ragazza nel pubblico al Tim Summer Hits: il video è virale

Federico Rossi ha baciato una ragazza nel pubblico mentre cantava Maledetto mare. L'episodio, avvenuto durante il Tim Summer Hits, è stato ripreso dagli smartphone dei presenti ed è circolato sui social scatenando i commenti degli utenti. La curiosità è stata rivolta soprattutto verso l'identità della ragazza che, secondo qualcuno, era un'attrice messa lì proprio per consentire al cantante di baciarla a un certo punto dell'esibizione. Altri, invece, sostengono che sia la nuova fidanzata, fino a ora mai ufficializzata.

Al momento il cantante non ha commentato l'episodio che intanto continua a essere discusso dagli utenti. E c'è anche chi si chiede: "Se l'avesse fatto uno che non è Federico Rossi?", avanzando così il dubbio sulla effettiva volontà della ragazza di farsi baciare.

Non so da dove cominciare per elencare tutte le cose sbagliate viste in questo video. Prima tra tutte: e se l’avesse fatto uno che non è Federico Rossi? #TimSummerHits pic.twitter.com/SLpGVOjivn