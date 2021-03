Leone compie 3 anni, Fedez: "La persona che mi ha cambiato la vita" (e il video è da lacrime)

Le toccanti parole del rapper per il compleanno del figlio. Tra pochi giorni lui e Chiara Ferragni diventeranno genitori per la seconda volta

Nel giorno dedicato a tutti i papà, Fedez festeggia il compleanno di suo figlio. Leone compie 3 anni e il rapper condivide su Instagram un emozionante video con i momenti più significativi.

"Il mio ometto oggi compie 3 anni - scrive - la persona che più ha cambiato la mia vita (in meglio ovviamente), il mio migliore amico, il mio tutto. 2 compleanni su 3 in lockdown, auguro a te e a tutti i bambini di ritornare il più presto possibile a riscoprire la socialità che questo periodo vi sta portando via. E auguri a tutti i papà, il mio bimbo non poteva farmi regalo migliore... Esserci".

È una festa del papà speciale questa per Fedez. Tra pochi giorni, infatti, lui e Chiara Ferragni diventeranno genitori per la seconda volta. Sarà una femmina e "le emozioni sono completamente nuove", ha detto a Today durante la settimana di Sanremo. Mancano due settimane al termine della gravidanza, ma la bambina potrebbe arrivare da un momento all'altro. Anche oggi e sarebbe un tris perfetto.

Il video di Fedez dedicato a Leone

Gli auguri di Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni dedica un post al suo ometto: "Il mio bambino compie tre anni oggi. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo patato e non vedo l'ora di vederti diventare un fratello maggiore". Poi, sempre su Instagram, gli auguri per suo marito Fedez, "il papà migliore del mondo".

Il post di Chiara Ferragni