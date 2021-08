Notte di fuoco in Sardegna: scatta il bacio tra Fedez e Achille Lauro. Il video

Un connubio professionale e personale unisce Fedez e Achille Lauro, in cima alle classifiche con la hit Mille (feat Orietta Berti) e in vacanza insieme in Sardegna. Ieri un siparietto che sta facendo il giro della rete: complice un bicchiere di troppo, i due rapper si sono stampati un bacio sulle labbra.

"L'immagine che vedrete questa sera è solamente Achille Lauro che versa cocktail", dice Federico Lucia in una clip pubblicata tra le Instagram Stories. E così poco dopo ecco scattare il bacio tra i due (alticci) artisti. A prendere l'iniziativa è Fedez. A riprendere il tutto è proprio Chiara Ferragni, moglie del 31enne milanese, anch'essa presente alla festa: serata da fidanzatini per i due, che per una volta hanno lasciato a casa i figli Vittoria, 4 mesi, e Leone, 3 anni). Con loro un nutrito gruppo di amici. Intanto Mille, il brano che Fedez e Lauro hanno lanciato ad inizio estate, vola in classifica: ha già ottenuto ben tre dischi di platino. Il singolo domina senza perdere posizione la classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti da cinque settimane ed è la canzone più trasmessa in radio nella classifica airplay, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell'estate.

