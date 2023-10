"Il malore in aeroporto, così Fedez è scampato alla morte". Chiara arriva in ospedale: il video

Dopo il ricovero annunciato l'altroieri, oggi emergono nuovi retroscena in merito al malore da cui è stato colpito Fedez, già operato di tumore un anno e mezzo fa. È in particolare La Stampa a ripercorrere le ore precedenti al ricovero del rapper, spiegando che, quando l'artista milanese si è sentito male, si trovava in aeroporto insieme al suo entourage. Lo spavento è stato grande per tutta la famiglia, tanto da rendere necessario il ritorno immediato della moglie Chiara da Parigi.

Fedez era pronto a imbarcarsi su un volo per Los Angeles, spiega il quotidiano, ma è stato costretto a un intervento d’urgenza a seguito del malore, "non è chiaro se in qualche modo legato al tumore al pancreas che lo ha colpito nella primavera del 2022". Un malessere improvviso per cui è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano: qui i medici hanno scoperto due ulcere con emorragia interna. "Mi hanno letteralmente salvato la vita", ha poi dichiarato l'artista 34enne su Instagram, tranquillizzando i follower. E, non a caso, oggi La Stampa titola: "Così Fedez è scampato alla morte".

"La complicanza è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento", ha spiegato dottor Massimo Falconi, che lo operò un anno e mezzo fa e che ha sentito telefonicamente il suo assistito, non occupandosene direttamente in questa fase. Da parte sua, cauto ottimismo. Intanto Fedez resta ricoverato. Al momento il suo staff non ha ancora annunciato le dimissioni dall'ospedale, ma nel caso migliore arriveranno entro una settimana massimo, ha anticipato sempre Falconi. Nessun bollettino viene rilasciato dalla struttura ospedaliera.

L'arrivo di Chiara in ospedale. Il video

Proprio ieri sera il Corriere della Sera ha pubblicato invece un video di Chiara Ferragni intenta a recarsi nella struttura. Nella clip, vediamo l'imprenditrice digitale scendere da un van coi vetri scuri e dirigersi verso l'ingresso. Il volto è comprensibilmente teso: l'imprenditrice non guarda la telecamera che la riprende, ma si muove velocemente verso la porta del nosocomio, scortata al suo arrivo da una guardia del corpo. "Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un’emergenza", aveva scritto tre giorni fa su Instagram, mentre stringeva la mano della migliore amica Chiara Biasi, anch'essa influencer. E mentre, proprio insieme a lei, prendeva il primo volo disponibile da Parigi, dove si trovava per impegni professionali legati alla Parigi Fashion Week. Destinazione Milano, per tornare dal marito e dai figli Leone e Vittoria, rispettivamente 5 e 2 anni. Insieme la coppia sta affrontando anche questa nuova sfida.