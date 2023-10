Fedez ha avuto un'altra emorragia, nuova trasfusione in ospedale: come sta

Apprensione per Fedez dopo le ultime notizie che arrivano dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è ricoverato da giovedì a causa di due ulcere che gli hanno causato un'emorraggia interna. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rapper ha avuto un'altra emorragia, ieri, per cui è stata necessaria una nuova trasfusione.

Certamente non verrà dimesso nelle prossime ore, come si era ipotizzato. Accanto a lui la moglie Chiara Ferragni. Sabato il professor Massimo Falconi, chirurgo che operò Fedez nel marzo del 2022 per un tumore al pancreas, aveva rassicurato tutti sulle condizioni del rapper: "Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell'emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso". Se ci siano collegamenti tra l'ulcera e il delicato intervento subìto da Fedez un anno e mezzo fa, Falconi ha spiegato: "Ci può essere una fragilità più o meno importante, ma non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico. Di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica, credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica".

L'operazione, dunque, non avrebbe nessun collegamento con questo malore, tantomeno il tumore. Fedez si trovava in aeroporto quando si è sentito male, pronto a imbarcarsi su un volo per Los Angeles. Tempestivo l'arrivo in ospedale: "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto meglio - ha scritto sui social la sera - Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita".