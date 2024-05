Fedez con un'altra. La reazione di Chiara è velenosissima

Che la storia tra Fedez e Chiara Ferragni sia finita principalmente per volere di lui è qualcosa che lei ha precisato dal principio. "Non l'ho voluto io" ha risposto in replica al commento di un utente, che le faceva notare quanto mancassero i siparietti familiari dell'influencer e del rapper. E così oggi non stupisce che tra i primi a darsi alla vita mondana dopo la separazione c'è proprio Fedez.

Nelle scorse ore il cantante è stato pizzicato al party del lancio del nuovo disco di Capo Plaza mentre chiacchiera insieme a una ragazza bionda. Lei si chiama Ludovica, ha vent'anni e apparterrebbe all'alta borghesia milanese. Tra i due non ci sono effusioni ma a un certo punto lui, mentre stanno ballando insieme, le dice "Ci spostiamo?". Un invito che potrebbe tradire l'intenzione di appartarsi. Subito dopo i due effettivamente si allontanano.

Le immagini hanno fatto il giro della rete e nel pomeriggio di ieri hanno raggiunto anche Chiara, che su Instagram ha condiviso una foto: ci sono due anziani che si tengono per mano mentre camminano su una salita. "Life goals" scrive l'influencer, ovvero "Obiettivi di vita". Obiettivi che evidentemente con Federico non è stato possibile raggiungere. Dopo sei anni di matrimonio e due figli, Leone e Vittoria, la storia è terminata.

Non a caso proprio in questo momento Chiara si trova in California insieme ad alcuni amici. A Los Angeles sta provano a ripartire dopo le delusioni sentimentali e professionali, grazie all'affetto di amici storici come Filippo Fiora, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Intanto l'ex marito si dà alla mondanità. Le carte del divorzio sarebbero già sul tavolo degli avvocati, secondo alcune Indiscrezioni.