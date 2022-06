Fedez fa chiarezza sulla lite con Ambra: qual è la verità

Stava già fomentando il chiacchiericcio l'idea che tra Fedez e Ambra Angiolini, entrambi giudici ad X Factor 2022, ci fossero tensioni. Poco dopo la fuga di indiscrezioni è però proprio il rapper e spegnere sul nascere ogni voce in merito. Lo fa attraverso un video pubblicato con la complicità di Ambra, video in cui i due giurati dello show di Sky Uno si immortalano mentre danzano su una canzone simbolica "T'apparengo", incisa dall'attrice nel 1994, il cui ritornello è un inno all'amore. La clip, pubblicata su Instagram, è chiara ed ironica smentita rispetto alla possibilità di litigio tra i due.

A lanciare i rumors su un alterco era stato, questa mattina, il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana. Nel dettaglio, si leggeva di "scontri infuocati" che avrebbero portato Fedez alla decisione di escludere la collega dai suoi profili social, a differenza di quanto avviene invece con Rkomi e Dargen D'Amico, gli altri due giudici spesso presenti tra le Instagram Stories dell'artista milanese. Solo chiacchiere, a quanto pare. Anzi non resta che vedere le puntate di X Factor - al via come sempre a settembre, con la conduzione di Francesca Michielin - per scoprire qual è il rapporto instauratasi tra i due, fuori e dentro gli studi.

