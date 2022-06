Fedez e Ambra: scontro totale ad "X Factor", poi la ripicca di lui (sui social)

Pare che tra Ambra e Fedez non sia scattata in alcun modo la simpatia ad "X Factor". Entrambi seduti dietro al bancone dei giudici di quest'anno (insieme a Rkomi e Dargen D'Amico), le loro visioni differenti li avrebbero portati allo scontro. Che sia verità oppure indiscrezioni lasciate trapelare volutamente dalla produzione per far parlare, ma a parlare sono i fatti.

Come avranno infatti notato i follower più affezionato, Fedez è solito fare Stories e post direttamente dal backstage delle riprese dello show di Sky Uno. Post che, però, non includono Ambra. Mentre infatti il cantante si lascia andare a parole di elogio per Rkomi e Dargen, evita di "taggare" la collega. Non è chiaro quali siano le raigoni dei dissapori, ma il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana parla di "scontri infuocati per la scelta dei cantanti". Le registrazioni di "X Factor" sono cominciate proprio nelle scorse settimane, con grandi novità per la sedicesima edizione. Su tutte, la conduzione affidata a Francesca Michielin, ex concorrente e alla sua prima esperienza da presentatrice di uno show.