Tiziano Ferro blocca Fedez su Instagram e il rapper lo supplica: "Sbloccami"

Fedez e Tiziano Ferro sono finiti al centro di un dibattito mediatico dopo che il rapper milanese, e marito di Chiara Ferragni, ha fatto un appello al cantante di Latina supplicandolo di sbloccarlo su Instagram. Ma cosa è successo tra questi due cantanti? Beh, una cosa va detta, già qualche anno fa, e ci riferiamo al 2019, i due erano stati protagonisti di uno scontro feroce a causa di un brano di Fedez, Tutto il contrario, che faceva bullismo nei confronti di Tiziano, citandolo con ironia nel testo con queste parole: Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più würstel che crauti. Ma perché, oggi, a distanza di quattro anni, si è tornato a parlare dell'antipatia tra i due?

È nato tutto da un video postato sui social da Lazza dove si vede il cantante in gara a Sanremo nel backstage di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez che, in occasione del Festival, si è trasferito su Rai 2, e dove appare, sullo sfondo Fedez che si rivolge a Tiziano Ferro e lo prega di sbloccarlo su Instagram.

"Tiziano Ferro, mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene, giuro. Ti voglio bene", sono queste le parole pronunciate da Fedez che, oltre a pregare Tiziano gli manda anche un bacio via social. E poi, Lazza, cerca di metterci del suo rivolgendosi a Ferro e dicendogli: "Guardalo, come si fa a dirgli di no" e tagga il cantante di Latina.

A quanto sembra, quindi, Tiziano avrebbe bloccato Fedez su Instagram e c'è chi dice che questa cosa sia legata alla loro vecchia lite del 2019. Cosa molto probabile e ancor più probabile è il fatto che Fedez voglia sfruttare il momentum di Sanremo e della sua popolarità ritrovata per ritrovare anche il favore di Tiziano Ferro. Cosa farà Tiziano che, ormai da tempo, sta vivendo la sua nuova vita da genitore a Los Angeles insieme al suo compagno Victor? Staremo a vedere ma possiamo immaginare che non darà molta corda al rapper.