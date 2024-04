Fedez inseparabile da Eleonora Sesana, insieme a lei a una festa dei figli

Occhi puntati su Fedez, ormai alle prese con la sua nuova vita da single. Attenzione, però, perché il rapper potrebbe avere una persona speciale al suo fianco e le voci sulla sua assistente personale, Eleonora Sesana, si fanno sempre più insistenti. Non solo. A insinuare che tra i due ci sia una complicità che potrebbe andare oltre al rapporto lavorativo, ci sono anche le numerose foto dei paparazzi.

I fotografi, da mesi alle costole di Fedez, difficilmente lo incontrano in giro per Milano senza di lei. L'ultima volta, pochi giorni fa, sono stati beccati mentre arrivavano con la Ferrari appena acquistata da lui - dal valore di 250 mila euro - a una festa organizzata da alcuni amichetti di Leone e Vittoria nel quartiere CityLife, dove i bambini sono rimasti a vivere con la mamma. Nelle foto pubblicate da Gente la confidenza tra loro è evidente. Fedez ed Eleonora - che ha camminato tutto il tempo coprendosi il volto - sono rimasti dentro circa due ore, poi sono tornati verso la nuova casa del rapper, in zona Corso Sempione, e poco dopo li hanno raggiunti Leone e Vittoria, tornati dalla festa insieme al nonno Franco in un van dai vetri oscurati.

Era la prima volta che i bambini trascorrevano la notte a casa del papà, come ha fatto vedere il cantante su Instagram, omettendo però nelle storie la presenza della sua assistente nell'appartamento. Insomma, che Eleonora Sesana da Fedez sia di casa non è una novità, ma potrebbe diventarlo sotto un altro aspetto.