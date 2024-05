Fedez e gli auguri a Chiara Ferragni, la richiesta del giornalista gli fa perdere le staffe: il video

Ieri è stata una giornata particolare per Fedez. Per la prima volta, dopo anni, lontano da Chiara Ferragni nel giorno del suo compleanno, il rapper si trovava a Roma per una visita all'Associazione Andrea Tudisco, che sta sostenendo con la sua fondazione per la realizzazione di una struttura che ospiterà gratuitamente le famiglie dei pazienti pediatrici in ospedale per le cure.

L'inviato di Pomeriggio Cinque Michel Dessì, da mesi ormai alle costole di Fedez, lo ha raggiunto per farsi raccontare il progetto che lo vede impegnato in prima linea. Prima di concludere l'intervista, però, il giornalista gli ha fatto una richiesta del tutto inaspettata: "Oggi è il compleanno di Chiara. Possiamo farle gli auguri?".

La reazione di Fedez è stata di stizza: "No, dai, lo vedi che sei un pirla? Michell, io ti do l'opportunità di fare finalmente delle cose giornalisticamente belle e tu mandi tutto in vacca con queste cose. Ma secondo te, se devo farle gli auguri glieli faccio personalmente io, mica glieli faccio con te. Faglieli tu allora". E gli auguri di Michel Dessì sono arrivati puntualmente.