Fedez, la sorpresa natalizia per Leone finisce male: il video è esilarante

Piccolo spoiler sul profilo Instagram di Fedez per chi non ha ancora ha visto The Ferragnez, la serie tv di Prime Video sulla famiglia più social che esista. Il rapper ha condiviso un video irresistibile, girato a Natale dello scorso anno, quando ancora non era arrivata Vittoria, la secondogenita, e Leone era in trepidante attesa di Santa Claus.

Per stupire il figlio, Fedez ha pensato bene di trasformarsi in Babbo Natale: 8 estenuanti ore di trucco cinematografico (che gli hanno regalato almeno 40 anni in più), abito da scena, sacco pieno di regali e via a casa, dove ad attenderlo c'erano Chiara e il piccolo Leone. Sono bastate poche parole al bambino per smascherare il papà - con un inconfondibile timbro di voce e accento milanese - rimasto di stucco, sulla porta, davanti alla delusione del figlio, certo di non avere davanti Babbo Natale. Sorpresa non riuscita, chissà se quest'anno andrà meglio.

Il video pubblicato da Fedez

The Ferragnez, la serie su Prime Video

Disponibile dal 9 dicembre su Prime Video, The Ferragnez - La serie racconta la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni, scoprendo la loro famiglia come non è mai stata vista, nel racconto di un periodo speciale della loro vita insieme - tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della seconda figlia, Vittoria, ma anche gli impegni di lavoro, gli incontri con gli amici e il resto della famiglia. E' prevista anche una seconda stagione della serie, come ha rivelato Fedez. Al momento non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita, ma c'è già stata la prima riunione della coppia con il proprio staff e quello di Prime Video per il sequel.