"Baby sitter", "mammo" o "super papà"? No, Fedez (o chi per lui) è solo un padre

Fedez con i figli Leone e Vittoria

Se c'è una cosa buona che i Ferragnez fanno con quei profili social da 40 milioni di follower in cui applicano le manovre di merchandising anche ai figli appena nati (indimenticabile Vittoria in Chiara Ferragni Brand, neonata, immortalata ancora in sala parto), questa è senza dubbio dare l'estrema unzione ad un certo tipo di convenzioni sociali, ormai moribonde, circa la genitorialità. Quelle secondo cui, detto in modo più terreno, papà lavora e mamma sta a casa. Che Fedez rappresenti - nell'immaginario collettivo e "social" di Millennials e Gen Z, in particolare - il tramonto assoluto di certi crismi circa la figura paterna è cosa palese ai più, motivo per cui risulta una svista non da poco quel titolo di un noto quotidiano uscito un paio di giorni fa per cui "Chiara Ferragni vola a New York e si trasforma in Catwoman e Fedez fa il baby sitter a Milano". E contro cui si è scatenato Twitter. Ma del resto, sebbene possa risultare ormai obsoleto, della parola "mammo" sono ancora pieni i giornali, quale ultimo rantolo di una narrazione degli stereotipi giunta al tramonto.

Sì perché, al di là della shitstorm a tutti i costi nei confronti di un sito che ha banalmente partorito un titolo infelice (poi rimosso) - e al di là del godimento delle centinaia di migliaia di utenti pronti a premere "like" al tweet del caso una volta individuata la bestia del giorno da sacrificare sull'altare del politicamente corretto -, lo storytelling del "baby sitter", del "mammo" e del "super papà" è ancora vivo e lotta insieme a noi, nonostante cotante definizioni potrebbero risolversi con l'utilizzo di una parola semplice e persino non composta, tale da provocare ancor meno fatica nel pronunciarla, ovvero: "papà". C'è ancora, insomma, sotterraneo, un certo tipo di cronaca che tende a bisbigliare all'orecchio di questi "super papà", "mammi" e (addirittura i "babysitter") di non trovarsi in quel momento al loro posto ma anzi di ricoprire una posizione d'eccezione rispetto alla loro presunta "attitudine di genere". Qualcosa che sembra ancora suggerire loro, addirittura, una sorta di giudizio sociale.

Da Fedez a Argentero, di "mammi" è piena la rete

Basta una rapida ricerca su Google News per veder comparire infatti una sfilza di "mammi" tra i risultati. E' davvero pieno di mammi, questo mondo dello spettacolo. Alberto di Monaco è "sempre più mammo con i gemelli a Natale", Fedez era (anche un mese fa, prima dell'occhio lungo di Twitter) un "mammo perfetto tra pappa e coccole per la piccola Vittoria"; poi c'è Antonino Spinalbese che "fa il mammo" mentre "Belen Rodriguez è mondana e bellissima"; e ancora Francesco Totti è "in versione mammo" con i figli Isabel, Christian e Chanel. Titoli, questi, apparsi tra le pagine della stampa più prestigiosa e non su siti minori, teniamo a precisare, anche a voler escludere dalla rassegna le riviste più amatoriali. Ed intanto, in un'intervista al Corriere rilasciata un paio di settimane fa, la modella Cristina Marino sceglie di definire proprio "mammo" l'attore Luca Argentero: "Nonostante io sia davvero una mamma presente - dichiara - Nina (la figlia, ndr) ha un “mammo” a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto". Scelta legittima, quella di usare la definizione "mammo", ovvio. Eppure non si usa la parola "babba" per indicare una mamma che lavora. Ma tant'è.

La "rivoluzione gentile dei nuovi padri"

Niente di nuovo per chi scrive, in realtà, se si pensa che anni or sono - non molti in realtà, circa sei, ma pregnanti d'evoluzione in merito alle tematiche di genere - risultava notizia se, durante l'intervista, il neo papà vip messo sotto torchio dalla sottoscritta, rivelava di "cambiare il pannolino" al bebè appena nato. In quel caso, ricordo che era ancora d'uso titolare sull'omogenizzato. E, a volte, chissà, magari qualcuno lo fa tutt'ora. Ma erano altri tempi, erano tempi in cui arrivava roboante dall'America la notizia del congedo parentale di Mark Zuckerberg, percepita (ancora) come rivoluzione. Fino a quando poi, nel 2018, si è cominciato a parlare della "rivoluzione gentile dei nuovi padri" che aveva "testimonial famosi" e che, sottolineava una psicologa ad IoDonna, "sarà portata a compimento dagli adolescenti di oggi", quelli che guardano i social di Fedez, per intenderci. A riprova della tesi, venivano riportati: scatti di David Beckham nelle vesti di "papà tenerone" coi suoi quattro pargoli; dichiarazioni di Matthew McConaughey circa l'educazione emotiva dei figli ("Se i bambini sanno di essere amati, non puoi sbagliare"). Archiviato insomma il vecchio ruolo autoritario della figura paterna, veniva sottolineato come non ci fosse (più) niente di poco virile nel far sentire l'affetto ai piccoli. Che l'incontro emotivo con i figli non era più prerogativa né scimmiottamento della figura materna, anzi.

Eppure la parola "mammo" - corredata da tutti gli stereotipi del caso - ancora resiste. Esiste in quanto bandiera di un cambiamento della società rispetto al concetto di paternità. Cambiamento, evidentemente, ancora in atto. Non più legato ai modelli patriarcali di quelli che furono i nostri nonni "padri padroni" ma ancora non del tutto settato sulla parità. Anche Treccani del resto accoglie il "mammo" tra le sue definizioni: "Uomo che - scrive - nella cura dei figli e nella gestione della casa, svolge le funzioni che sono state tradizionalmente proprie di una mamma". "Anche con uso scherzoso", aggiunge.

Lo sfogo social(e) di Chiara Ferragni

Ora, il riflesso della questione (ovvero la "femminilizzazione" del ruolo paterno) è ovviamente il ritorno a quel sottotesto di suddivisione tra il "ruolo produttivo" degli uomini e il "ruolo riproduttivo" delle donne contro cui grida da decenni la parità di genere. E contro il quale tuona oggi Chiara Ferragni stessa, una volta intercettati i titoli di cui sopra. Non a caso infatti, l'imprenditrice sposta il punto della questione non tanto su quel "babysitter" utilizzato per Fedez (che anzi sembra ignorare), quanto invece su se stessa, sul "giornalismo tossico e maschilista", su di lei in quanto "mamma che lavora e che viene giudicata per questo negligente" (ed anche su quella tutina da "Cat woman" che va incontro alla sua battaglia particolarmente sponsorizzata circa le madri che possono essere "sexy mama" - come da nome del suo ultimo ombretto - e non solo angeli del focolare, ndr).

Perché "le parole sono importanti", diceva qualcuno. Soprattutto in rete. Ombretti in vendita e non. Per capirlo, basta sperimentare quanto può farvi ancora innervosire, se siete mamme e lavoratrici - ma anche lavoratrici e basta, mamme e basta o semplicemente donne - quell'intercalare ancora troppo abusato che suona un po' tipo "Ma quanto sei fortunata ad avere un compagno che ti aiuta in casa!". Quanto.