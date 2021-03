Fedez, il bacio con Damiano e "cose inenarrabili" promesse a Ethan dei Maneskin: il retroscena

A pochi giorni dai titoli di coda di Sanremo si scoprono gli altarini. Ethan dei Maneskin tira in ballo Fedez in una storia Instagram, parlando di una "scommessa" fatta dietro le quinte la sera della finale. "Piccolo aneddoto - racconta il componente della rock band che ha trionfato al Festival - Quando eravamo nel backstage della finale di Sanremo, Federico è venuto da noi e abbiamo fatto una scommessa insieme, ovvero che se avessimo vinto noi il Festival lui avrebbe fatto una cosa per me".

Tutto vero, come spiega il rapper poco dopo: "Ethan dice la verità. Preso dall'euforia di essere sul podio, ero con i Maneskin. La prima cosa che ho detto è stata 'Ti bacio in bocca Damiano, credo". Ho chiesto il permesso a mia moglie. Eravamo tutti tamponati, comunque non l'abbiamo fatto. Più altre cose inenarrabili, quindi Ethan dobbiamo recuperare". Poi si lascia sfuggire altro: "Anche... No, niente", si riprende subito cucendosi la bocca.

Insomma, Fedez deve pagare pegno, ma a giudicare dalle pariole misteriose sarà difficile che il popolo dei social verrà mai a sapere cosa avrà mai promesso ai trasgressivi Maneskin. Tra il rapper, Francesca Michielin e la band è nata una bella amicizia al Festival, suggellata da un bel podio condiviso.

