Fedez rompe il silenzio sul presunto bacio a una donna dopo la rottura con Chiara Ferragni

Fedez resta protagonista delle cronache rosa e mediatiche del momento. Vari i motivi che da mesi portano il rapper al centro della scena: la rottura con la moglie Chiara Ferragni, la chiusura dello stop del podcast Muschio Selvaggio, il ritorno in tv per un'intervista esclusiva a Belve e anche il gossip che qualche giorno fa raccontava di un presunto bacio dato a una donna diversa dalla madre dei suoi figli. Per tutte queste ragioni il cantante è stato raggiunto ancora da Valerio Staffelli come destinatario del Tapiro d'Oro di Striscia la notizia, occasione che è servita a fargli dare tutte le spiegazioni del caso sui punti di cui tanto si discute.

Ed è stato qui che per la prima volta Fedez ha commentato le voci lanciate dall'influencer Elisa De Panicis che sui social ha scritto di averlo visto mentre baciava un'altra donna a Parigi (dove il rapper si era recato in occasione della settimana della moda). "Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell'influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?" ha chiesto provocatoriamente il cantante all'inviato del tg satirico che gli ha chiesto del gossip, smentendo di fatto la veridicità dell'affermazione. E sulle presunte voci per cui la rottura con Chiara Ferragni sarebbe solo una strategia per salvaguardare le loro aziende, Fedez ha aggiunto: "Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole, io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, non voglio fare la lotta nel fango".

Infine, quanto all'annuncio dello stop del podcast Muschio Selvaggio, quando l'inviato gli ha chiesto se la colpa sia di Luis Sal (suo ex socio), Fedez ha replicato: "Non mi piace additare colpevoli. È una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo". Con questo Tapiro Fedez arriva a quota 12. Il servizio completo sarà in onda stasera a Striscia la notizia su Canale 5, alle ore 20.35.