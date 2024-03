"Fedez a Parigi baciava un'altra davanti a me": parla una modella

Fedez che bacia un'altra donna che non è la moglie Chiara Ferragni: questo è quanto riportato nelle storie Instagram di Elisa De Panicis, modella, influencer, ex concorrente del Grande Fratello nell'edizione 2020 e oggi cantante. "Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L'Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan" si legge nel testo riportato da De Panicis dopo un'altra storia scritta per sostenere l'imprenditrice protagonista della discussa cover del settimanale. "Ma stiamo scherzando? Questa copertina è una denigrazione verso tutte le donne", la sua presa di posizione.

In seguito la storia di Elisa De Panicis con il riferimento a Fedez che lei avrebbe visto mentre baciava un'altra donna a Parigi (dove il rapper si è recato in occasione della settimana della moda) è stata cancellata, ma a riprenderla ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, il cui screenshot è stato ripreso dagli utenti e ora circola su X. Inoltre, Elisa De Panicis ha ribadito ciò che ha riportato rispondendo a un follower sotto a un suo post.

Al momento Chiara Ferragni e Fedez stanno affrontando una crisi coniugale "più forte delle altre", per dirla con le parole esatte usate dall'imprenditrice nel corso dell'intervista a Che tempo che fa. Lui nelle scorse ore è tornato sui social per difendere la moglie raffigurata come Joker da L'Espresso: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia" ha scritto il rapper.

ho bisogno di sapere pic.twitter.com/q4IYBtmmFI — bea (@sonostronzaaa) March 7, 2024

Chi è Elisa De Panicis

Elisa De Panicis ha partecipato al GF Vip nel 2020 e fu al centro delle frasi sessiste e violente pronunciate nei suoi confronti da parte di Salvo Veneziano che poi venne squalificato dal reality. Modella e influencer, 37 anni, De Panicis è diventata popolare soprattutto in Spagna per aver partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Supervivientes e Mujeres y Hombres, un format simile all'italiano Uomini e Donne. Nel 2016 si era parlato di un flirt con Cristiano Ronaldo con cui era stata paparazzata a bordo di uno yacht. Oggi, come si legge nella bio del suo account Instagram, di professione fa la cantante.