Fedez bacia un'altra: arriva la reazione di Chiara

Fedez a Monte Carlo. Chiara Ferragni a Madrid. Il rapper insieme a un gruppo di amici e quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, la modella ventenne Garance Authié. L'imprenditrice con i figli e una coppia di amici.

A poche settimane dall'annuncio della fine del matrimonio con Ferragni, Federico si è creato un nuovo gruppo di amicizie, con le quali al momento è ancora indagato per rissa, e avrebbe anche - almeno questo raccontano le immagini - iniziato un flirt. Galeotto fu il Gp di Monaco dove Federico Lucia ha deciso di 'uscire allo scoperto' con Authié. A farli conoscere, secondo Dillinger News, che ha pubblicato un video in cui i due si scambiano baci e abbracci in una discoteca del Principato di Monaco, sarebbe stato Leonardo Maria Del Vecchio, il rampollo di Luxottica, con il quale Fedez ha lanciato la bibita Boem.

La risposta social di Chiara alla nuova frequentazione di Fedez

Due vacanze totalmente differenti e che suscitano inevitabilmente due reazioni diverse. Chiara con i bambini si è concessa una vacanza da mamma single come dimostrano anche le foto che ha condiviso su Instagram. Domenica sera i tre sono rientrati a Milano e del racconto social di Chiara a colpire sono, in particolare, tre scatti: uno in cui Leone le stringe la mano con la didascalia "Best weekend in Madrid" (ovvero "il miglior fine settimana a Madrid"), un selfie di lei che abbraccia Paloma al suo ritorno in casa e infine un selfie in cui si mostra sorridente nonostante la notizia di un nuovo flirt di Fedez fosse già ampiamente circolata (anche perché il video in cui lui tiene per mano Authié era già virale). Fedez, invece, libero dagli impegni genitoriali si è concesso tre giorni di puro relax e divertimento il tutto in dolce compagnia. Non si tratta di una risposta a parole, ma è evidente che l'influencer stia cercando di mostrarsi serena o quanto meno poco toccata da tutto il gossip, e non solo, che sta girando intorno al suo ex marito.