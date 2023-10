Fedez avverte i fan: "Se balbetterò non preoccupatevi". E spiega il motivo

Stasera Fedez sarà ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, sul canale Nove. Per il rapper sarà un modo per ricambiare l'invito accettato dal conduttore che qualche giorno fa si è raccontato nel suo podcast Muschio Selvaggio, ma anche un'occasione per parlare di sé nel suo aspetto più intimo, come lui stesso ha lasciato intendere nelle più recenti storie Instagram. Com'è noto, infatti, Fedez è reduce dai problemi di salute che lo hanno segnato dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Della delicata situazione ne aveva parlato già in alcune occasioni, accennando anche alla balbuzie che gli impediva di formulare bene le frasi. Ed è su questo dettaglio che poco fa, rivolgendosi ai follower, ha posto l'accento, avvertendo di non preoccuparsi qualora dovesse balbettare nel corso dell'intervista di stasera.

"Se mi vedrete balbettare non preoccupatevi"

Fedez ha pubblicato delle storie Instagram per ricordare l'appuntamento di Che Tempo Che Fa di questa sera. "Sarà un'intervista in cui parlerò di un tema molto importante per me, di cose di cui non ho mai parlato in pubblico, sono parecchio agitato. Dovrebbe essere intorno alle 22", ha detto il rapper che poi ha aggiunto: "Ci tengo a fare una piccola premessa, a mettere le mani avanti: è possibile che durante l'intervista quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare non preoccupatevi, sto bene. Solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatti ogni tanto. Ma è tutto normale".

Qualche giorno fa Fedez è tornato sui suoi problemi di salute. "Dopo due mesi di stop, 10 chili persi e un'emorragia interna oggi ho ripreso ad allenarmi. Sono tipo allenamenti da 80enne ma da qualche parte bisognerà pure iniziare" ha raccontato Fedez, tornato anche al suo ruolo di giudice di X Factor.

Di seguito la storia Instagram di Fedez