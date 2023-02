Fedez agitatissimo alla presentazione del nuovo podcast: "Oggi balbetto, non so cosa mi è preso"

Sembra proprio che la presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni stia avendo un brutto effetto su Fedez che oggi, durante la presentazione del suo nuovo podcast Wolf, in diretta su You Tube, è apparso particolarmente provato e agitato al punto da sembrare irriconoscibile a tratti. Viso pallido, mente che sembrava essere altrove, parole impastate che faticavano ad uscire dalla sua bocca. Un Fedez come non l'abbiamo mai visto che sembra aver subito un forte contraccolpo dopo quanto accaduto a Sanremo 2023 con quel bacio con Rosa Chemical che ha scatenato un vero e proprio caos. E se ultimamente sta facendo di tutto per fermare (o accentuare?) il gossip che lo vuole in crisi con Chiara Ferragni prima con un silenzio social, poi con una feroce attacco a Mario Giordano e, infine, concentrandosi sui suoi nuovi progetti, sembra che gli sforzi di Fedez non bastino per fermare un vociferare nei suoi confronti ormai troppo diffuso. Così, il rapper milanese, in un momento in cui avrebbe dovuto tirare fuori il suo carisma e la sua personalità, cioè alla presentazione ufficiale del suo nuovo progetto personale, è stato tradito da un'emozione tale da farlo perfino balbettare più volte.

"Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile” confessa Fedez a fine presentazione dove è apparso agitatissimo. L'ansia, però, non ha bloccato Fedez dal lanciare una frecciatina ai suoi haters.

"State tranquilli tutti perché non interromperò nessuno - specifica Fedez rivolgendosi a tutti quelli che lo accusano di parlare sopra gli altri - Vedrete questo grande sforzo che farò per non interrompere nessuno".

Cos’è Wolf, il nuovo podcast sulla finanza accessibile a tutti

Wolf è il nuovo progetto di Fedez, un podcast dedicato alla finanza composto da 18 episodi in uscita su You Tube ogni due settimane.

"Mi reputo un discreto imprenditore", ha ammesso Fedez parlando di Wolf e specificando di voler portare le sue esperienze professionali in questo ciclo di incontri con esperti di finanza ma anche personaggi cosiddetti "pop". Questo podcast funge come un vero e proprio servizio di "educazione finanziaria" accessibile a tutti e promette di chiarire alcune tematiche economico-finanziarie attuali e renderle comprensibili.