Fedez e Barbara D'Urso, l'incontro inaspettato: il gesto di lui e la reazione della conduttrice

"Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno". Queste le parole che a inizio gennaio Fedez aveva rivolto a Myrta Merlino perché piantonava, con un suo inviato, casa sua. All'epoca forse la crisi, e la separazione, con Chiara Ferragni era nell'aria ma non si era concretizzata e il rapper era furioso per i giornalisti sempre sotto il loro super attico alla ricerca di una dichiarazione di Ferragni sul caso pandoro.

Una frase quasi profetica quella contro Merlino che l'ha portato a incontrare su un treno, qualcuno ipotizza in direzione Roma per la registrazione dell'intervista a Belve (non solo Fedez, ma anche D'Urso), proprio l'ex conduttrice di Pomeriggio 5. Su Instagram Federico ha condiviso un selfie dei due insieme e anche un filmato in cui si vede D'Urso guardare un video da un pc in cui c'è il rapper che le fa l'imitazione. La cosa sembra divertire molto Barbara che infatti si è messa a ridere. Un incontro inaspettato che ha suscitato non poche reazioni anche perché se fosse vero che entrambi erano in viaggio verso gli studi di Belve significherebbe solo una cosa: anche D'Urso sarà 'belvizzata'.

