Quando Fedez denunciava la cattiva beneficenza degli altri: il video che lo mette in imbarazzo

Oltre al danno anche la beffa. Non solo Fedez sta raccogliendo i cocci di un'immagine - quella della moglie ma anche la sua - andata in frantumi dopo il caso Balocco, che ha scoperchiato un bel vaso di Pandora in quanto a guadagni facili mascherati da beneficenza, ma il rapper deve fare pure i conti con il pungente sarcasmo dei social.

In rete sta tornando a galla di tutto, a partire dalla festa organizzata nel supermercato in cui lui e Chiara Ferragni lanciavano e sprecavano cibo, fino ai post degli acquirenti delle loro uova di Pasqua solidali che - in assoluta buona fede - invitavano altre persone a comprare per sostenere la causa benefica. Ma tra le cose più imbarazzanti c'è senza dubbio un video in cui Fedez denuncia la cattiva beneficenza degli altri. Precisamente del Codacons, suo eterno rivale.

Si tratta dello spezzone di una vecchia puntata di "Muschio Selvaggio", il suo podcast, in cui ricorda una raccolta fondi sul sito dell'associazione: "Io ho un processo col Codacons - ha detto - Questi hanno fatto una roba durante la pandemia, un banner con scritto 'Dona per il coronavirus al Codacons'. Ovviamente, se leggo una cosa così, mi lascia intendere che se donavi a loro facevano qualcosa di concreto sul coronavirus, quindi ospedale, eccetera. Siamo d'accordo. In realtà tu donavi i soldi a loro, e il Codacons non si occupa di sanità. Quindi non si capiva. Quantomeno è torbido". Il rapper denunciò l'associazione dei consumatori per truffa, ma perse in Tribunale.

"Da che pulpito" commentano sui social, dove il video gira da ore mettendo in imbarazzo Fedez. Un "effetto boomerang", come fa notare più di qualcuno, da cui ne esce ancora più a pezzi.