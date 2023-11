"Non si capisce come Chiara abbia scelto te": Fedez spiazzato risponde

Un commento inaspettato che ha lasciato molto sorpreso Fedez. Il rapper ha ricevuto un messaggio su Instagram in cui un utente gli esprime, senza mezzi termini, la sua opinione: "Non si capisce infatti come lei abbia fatto a scegliere te ahahaha poteva avere dei figoni pazzeschi". Con "lei" evidentemente faceva riferimento a Chiara Ferragni, sua moglie.

Il rapper era in viaggio in auto e ha deciso di prendere di petto il commento e rispondere con una storia in cui spiega che in realtà è un bell'uomo solo non si cura, questo è il suo problema: "Allora, perché io non mi valorizzo: vado sempre in giro in pigiama, non mi metto le scarpe, vado in giro con le Crocs... Però non è che sono proprio cioè... Dai non mi valorizzo, ma sono un Bel fieul si dice a Milano". In auto con Fedez c'era la sua assistente Eleonora Sesana alla quale ha chiesto se avesse ragione, ma lei non ha proferito parola e quindi il rapper ha chiosato: "Neanche la mia assistente è d'accordo".

Fedez e Chiara Ferragni

Dal 2016 non si sono mai più lasciati. Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati proprio nel 2016 grazie alla canzone in cui il rapper parlava Matilda, la cagnolina dell'influencer che è morta pochi mesi fa. Poi a maggio 2017 arriva la proposta di matrimonio all'Arena di Verona, Chiara dice sì, nasce il loro primo figlio Leone, i due si sposano in Sicilia e poi l'arrivo della piccola Vittoria e tra poche settimane tutta la famiglia si trasferirà nella loro nuova casa. In questi anni però hanno dovuto affrontare qualche crisi e anche situazioni molto complesse come il tumore di Fedez, l'affair Sanremo, e il recente ricovero per un'emorragia interna del rapper mentre Ferragni si trovava a Parigi.