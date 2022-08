Fedez racconta come è cambiata la sua vita dopo il tumore: "Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino''

La vita diFedez negli ultimi mesi è completamente cambiata. Il rapper aveva annunciato a Marzo su Instagram di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Il tumore al pancreas

?Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all?interno del proprio corpo?. Lucia dopo una settimana è stato sottoposto ad un delicato intervento di esportazione del tumore presso l?ospedale San Raffaele di Milano. ?Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) - prosegue il cantante, che si immortala sul suo profilo subito dopo l'intervento chirurgico - A due giorni dall?intervento sto bene e non vedo l?ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po??. A maggio poi un altra bella notizia per il rapper e la moglie Chiara Ferragni, che non ha mai lasciato da solo il suo Federico: ?Mi ritengo fortunato, perché è arrivato l'esame istologico e (il tumore ndr) non ha preso i linfonodi?, aveva annunciato festoso l?artista nel corso della presentazione del concerto Love Mi.

Un nuovo stile di vita per Fedez

Dopo un periodo difficile i Ferragnez sono partiti per le vacanze di famiglia ad Ibiza. Prima di lasciare Milano Fedez è tornato all?Ospedale San Raffaele per una visita di controllo: ?Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto ?pancreas? del professor Falconi?, aveva scritto il cantante. Federico, Chiara, ed i piccoli Leone e Vittoria si stanno godendo il soggiorno in Spagna. Tra un tuffo nel mare e l?altro il rapper ha voluto aprire un box domande per rispondere alle curiosità dei followers. La gran parte degli interrogativi rivolti al rapper hanno riguardato il tumore che l'ha colpito. Federico ha raccontato come dopo l?operazione subita la sua vita sia cambiata. Gli sono stati rimossi diversi organi (duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino) e questo ha implicato un radicale cambio di alimentazione, come ha spiegato Lucia nelle Instgram stories: ?Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all?alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l?alcol?, ha detto il 32enne. ?Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. E? vero?, ha poi aggiunto con un tocco di ironia. Ad ogni modo Fedez ha tenuto a rassicurare i fan di come la situazione sia sotto controllo: ?Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo?, ha concluso.