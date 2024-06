Fedez mostra la nuova cameretta di Leone e Vittoria (con tanto di scivolo): il video

Nuova casa, nuovo cane, nuova fidanzata, nuovo canale Only Fans e, ovviamente, tra le tante novità nella vita del rapper arriva anche una nuova cameretta per i bimbi. Dopo la separazione con Chiara Ferragni la vita di Fedez è in continuo cambiamento ma sembra proprio che il rapper stia giovando di questo periodo di transizione nonché "seconda giovinezza/libertà ritrovata". E se Chiara Ferragni sta facendo di tutto per tirarsi su di morale, tra feste con amici, vacanze di lusso e un presunto nuovo flirt, Fedez sembra già avere trovato un nuovo equilibrio in questa vita da "single" - in realtà lui ha già trovato una nuova fidanzata - alle prese con tante nuove sfide professionali e personali, prima tra tutte quella di far crescere i suoi bimbi senza il trauma del divorzio dei propri genitori.

E per cercare di leccare le ferite dei piccoli Leone e Vittoria, ormai scomparsi dai social, Fedez ha deciso di riempirli di novità. Prima un nuovo cucciolo di Golden Retriever, Silvio, letteralmente identico a Paloma, il cane dei Ferragnez adottato dopo la morte di Matilda e ora insieme a Chiara, poi nuovi giochi e infine una nuova cameretta da paura che è perfino dotata di uno scivolo.

Sembra proprio che Fedez voglia diventare il genitore "cool" e dare ai bimbi una dimora che sia il più "ribelle" possibile, un posto dove poter essere liberi di giocare, divertirsi e magari fare le cose che non possono fare insieme alla mamma.

E oggi è arrivata anche la nuova cameretta che non solo è composta da due letti ma anche da uno scivolo integrato con cui poter giocare a qualsiasi ora del giorno, una stanza accogliente e coloratissima che i bimbi ameranno sicuramente.

Come reagiranno alla vista della loro nuova cameretta? Siamo sicuri che presto lo scoprirermo e, intanto, chissà cosa ne pensa Chiara Ferragni di questa nuova "tana" a immagine e somiglianza di Fedez.