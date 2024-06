Fedez, la figlia Vittoria incontra il nuovo cane per la prima volta: la reazione

Nel nuovo appartamento del papà hanno la loro camera e tanti giochi per divertirsi tutte le volte che vanno, ma da qualche giorno c'è un'altra bella novità a casa Fedez. Silvio, il cucciolo di Golden retriever che il rapper ha appena preso e presentato sui social dopo un lungo silenzio. Inizialmente in molti avevano pensato fosse Paloma - visto che la razza è la stessa e sono praticamente identici, se non fosse che la cagnolina ora rimasta con Chiara Ferragni è leggermente più grande - e il fatto che Federico Lucia abbia scelto un cane uguale a quello che aveva con sua moglie (e del quale ultimamente aveva parlato più di una volta con nostalgia) sembra l'ennesima provocazione.

Vittoria lo ha incontrato oggi per la prima volta, come si vede nelle storie pubblicate dal papà su Instagram, e ci è subito entrata in confidenza. Nel salotto giocano insieme e il cucciolo salta sul divano. "Silvio non si fa" gli intima la piccola Vittoria, che poi dice al papà: "È un pochino monello".

Divertito Fedez condivide un breve video dell'incontro in casa. "Mia figlia che dice 'Silvio non si fa mi fa' spaccare" scrive, ma sui social lo stanno criticando proprio per la scelta di prendere un altro cane. "Non sono oggetti" gli ricordano in tanti, sottolineando come lui e Chiara Ferragni stiano sfruttando i loro amici a quattro zampe solo per una questione di engagement. Da quando i bambini non si possono più mostrare, ecco i bellissimi cani. Ognuno il suo.

