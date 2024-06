Fedez prende un cane nuovo, un ragazzo lo attacca: "Non è un oggetto". E lui replica

Una foto che mostra la flebo alla mano, una dal parco di Rozzano realizzato con il contributo della Fondazione che porta il suo nome e anche diverse immagini che lo ritraggono con un nuovo cane: l'ultimo post pubblicato da Fedez dopo diversi giorni di silenzio sembra proprio voler raccontare le ultime novità del suo breve periodo lontano dai social, segnato da qualche problema di salute ma anche dall'arrivo di un nuovo amico a quattro zampe.

In un primo momento il cane con lui nel salone della sua casa da single è sembrata Paloma, la cagnolina di razza Golden Retriver che la ex suocera Marina Di Guardo regalò ai piccoli Leone e Vittoria durante i tempi ancora sereni dei Ferragnez. Poi però, a ben guardare anche gli altri scatti e la storia Instagram che mostra il cane varcare la soglia di casa con la scritta Welcome, pare proprio che si tratti di un nuovo cagnolino adottato probabilmente in questi giorni. Nessun dettaglio sul nome del cucciolo, né la conferma che davvero si tratti di un tenero nuovo amico di vita di Fedez, ma gli scatti sono bastati per suscitare i commenti dei follower molto sensibili al tema degli animali. E forse memore di Paloma che nel primo periodo della separazione è stata affidata a Francesca Ferragni e al marito Riccardo Nicoletti (scelta che scatenò qualche disappunto sui social) qualcuno vedendo il cane con lui ha commentato: "I cani non sono oggetti". Osservazione che ha prontamente indotto la replica di Fedez: "Le donne non si toccano nemmeno con un fiore", ha scritto, frase che non ha dato ulteriore appiglio per discutere ancora.