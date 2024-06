Fedez massacrato dopo questo video (e una pessima battuta su Chiara): "La maturità di un 16enne"

Se mostrarsi mano nella mano con un'altra a pochi mesi dalla separazione era di cattivo gusto, l'ultimo scivolone di Fedez per molti va anche oltre. Ospite in una live del tiktoker @ilrossopiubelloditiktok, il rapper non si è trattenuto davanti alla gaffe della giovane influencer Francesca Cuccuru.

"Sai che anche io ho un Golden retriever?" gli dice Francesca, e dopo qualche secondo di imbarazzante silenzio Fedez replica scoppiando a ridere: "Anch'io lo avevo". La diretta va avanti tra l'ilarità dei follower, mentre il Rosso si allontana ridendo, raggiunto poi dal rapper che non fa nulla per trattenere le risate. Il riferimento a Paloma, il cane che aveva preso insieme a Chiara Ferragni e rimasto a vivere con lei, è chiaro, ma non tutti hanno apprezzato la battuta.

Il video sta facendo il giro di TikTok e sono in tanti a massacrare Fedez per l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti dell'ormai ex moglie. "Fedez in compagnia dei suoi coetanei" scrive qualcuno, a cui fanno eco altri: "Fedez e i suoi 16 anni". C'è poi chi parla di "crisi adolescenziale" e chi lo definisce "nel suo habitat". Molti concordano su una cosa: "Ha toccato il fondo".