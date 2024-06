Fedez prende un cane uguale a Paloma, il nome è l'ennesima provocazione

Fedez si è preso un cane. Un cane della stessa razza, Golden Retriver, di Paloma: la cagnolina che ora vive a casa di Chiara Ferragni con i due figli e per la quale, evidentemente, i due hanno litigato. E così il rapper ha deciso di avere un proprio cucciolo, forse un gesto fatto anche per Leone e Vittoria, chi può dirlo.

Il nome del cagnolino è stato svelato da Federico con una storia su Instagram poche ore fa. Il nome scelto, ovvero Silvio, non appare per nulla casuale, anzi. Il riferimento, e la provocazione, a Silvio Berlusconi appare spontaneo vista anche la cover, con la foto del Cav che fa le corna, che ormai da mesi protegge il suo smartphone. Ovviamente non possiamo avere la certezza di tale collegamento, ma trovare il nesso non è così difficile.

Nella storia Fedez inquadra Silvio che si è bloccato di fronte a un cartello che segnala il pavimento bagnato. "Silvio hai un problema con le segnaletiche vedo. Devi fare il giro Silvio. Silvio devi aggirare l'ostacolo", così il rapper invita il Golden Retriver a spostarsi. Dopo qualche secondo il cane poi decide di muoversi e nell'inquadratura entra anche il pantalone di una donna. Che sia quello della sua assistente Eleonora Sesana o della sua fidanzata Garance Authie?