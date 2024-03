"Fedez ha comprato casa": il retroscena bomba

Fedez non solo si sarebbe trasferito, ma avrebbe addirittura comprato una nuova casa. Questa indiscrezione arriva dopo giorni in cui rapper ha mostrato il suo alloggio provvisorio su Instagram facendo battute sulla cabina armadio su misura che ormai è solo un ricordo e anche video del trasloco che sta facendo con l'aiuto di suo padre Franco Lucia. Un informatore, che chiede di rimanere anonimo, ha scritto a Deianira Marzano, esperta di gossip, che Federico avrebbe comprato una casa. "Ha comprato casa, chiavi consegnate ieri! Anonimo please", una rivelazione che se dovesse trovare conferma sancirebbe la fine definitiva del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni.

Al momento si parla solo di crisi, una crisi certamente molto importante tanto da aver portato il rapper a lasciare la casa dove viveva con i figli. Nel superattico milanese al momento Chiara vive da sola con Vittoria e Leone e se Federico avesse realmente comprato un nuovo appartamento lì non tornerebbe mai più a vivere e il divorzio potrebbe non essere così lontano. Secondo quanto lui stesso ha rivelato l'alloggio è di 400 mq: un nido che i suoi figli, è certo, "ameranno".