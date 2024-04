Fedez mostra ai figli la nuova casa da "single": la loro reazione (video e foto)

Dopo il suo lungo viaggio a Los Angeles da cui ha condiviso le immagini del Coachella Festival, i giri in una limousine dal tettuccio illuminato come un cielo stellato, la lussuosa stanza di hotel in cui ha soggiornato, Fedez è tornato a Milano per riprendere una quotidianità che ormai lo trova distante dalla (ex) moglie Chiara Ferragni. La routine del rapper riparte adesso anche dalla sua nuova casa da single, un appartamento di 400 mq vicino a Piazza Castello che piano piano si riempie di mobili e oggetti. "Sono davvero felice di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria, il carburante del mio benessere e il mio senso di vita" aveva dichiarato tempo fa Fedez confermando il trasloco negli ampi spazi che oggi, per la prima volta, sono stati visitati proprio dai suoi bambini.

Sebbene di spalle com'è ormai abitudine da qualche mese, i piccoli Leone e Vittoria sono stati ripresi mentre varcano la soglia della porta dell'abitazione del loro papà trovandosi davanti una grande stanza, ancora spoglia arredi ma non di giochi e passatempi: un grande flipper, i giocattoli da collezione artistici di Brian Donnelly "KAWS" noti per le caratteristiche "XX" sugli occhi, grandi libri da sfogliare. A osservare i bambini, intenti a esplorare gli spazi così nuovi e così diversi da quelli condivisi con mamma Chiara, si direbbe che si sono subito ambientati nella nuova casa di papà Fedez che si era detto certo sarebbe loro piaciuta. Intanto le interazioni tra lui e Chira Ferragni sono praticamente inesistenti: dopo l'intervista a Belve che ha ulteriormente avvalorato la fine del loro matrimonio, lei è sparita per giorni dai social, ricomparendo solo qualche giorno fa in splendida forma.

(Di seguito il video e le foto di Fedez)

