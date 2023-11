Ferragnez nella nuova casa, Paloma fa la pipì sul parquet nuovo di zecca: la reazione di Fedez

I Ferragnez si sono ufficialmente trasferiti nel loro super attico a CityLife a Milano. Finiti di impacchettare, e poi spacchettare, tutti i loro oggetti Chiara, Federico e i figli, Leone e Vittoria, stanno iniziando a prendere confidenza con i nuovi spazi. La casa che Fedez e Ferragni hanno costruito è quella dei loro sogni, la casa con la "c" maiuscola e infatti nessun dettaglio è stato lasciato al caso e anzi i loro desideri sono stati esauditi (Chiara ad esempio si è fatta costruire una cabina armadio enorme con tanto di lavabo da parrucchiere).

Questo primo home tour è stato realizzato dal rapper e condiviso nelle sue storie Instagram, ma è proprio tramite il social che svela un piccolo incidente. Ovviamente nel grande appartamento vive anche la loro cagnolina, Paloma, una cucciola di Golden Retriver che ha ancora qualche problema a seguire gli ordini e a fare i bisogni fuori di casa. Fedez, inconsapevole di quello che sarebbe successo poco dopo, stava facendo un video in uno dei corridoi della casa, dietro di lui c'era Paloma che proprio mentre Fedez la stava riprendendo si accuccia per fare la pipì sul parquet nuovo di zecca.

Fedez, ovviamente, non poteva immaginarsi una scena simile quindi prima è rimasto senza parole e poi ha sussurrato a Paloma che sarebbe rimasto un loro segreto e che la mamma (Chiara Ferragni, ndr) non lo sarebbe mai venuto a sapere. Il rapper ha poi voluto precisare che l'ha rimproverata, ma esilarante è il momento in cui il rapper vede la pipì ed esclama: "Oh che bello l'hai fatta a forma di cuoricino tesoro".

Solo pochi giorni fa, durante una diretta Instagram del marito, l'imprenditrice aveva annunciato che Paloma sarebbe stata seguita da un'educatrice e probabilmente dopo questo video Chiara sarà ancora più convinta della decisione.