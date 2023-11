Fedez e la casa nuova, spuntano i primi problemi: il video è virale

I Ferragnez da circa una settimana si sono trasferiti nella loro nuova e lussuosissima casa. Se Chiara Ferragni sembra molto soddisfatta del lavoro fatto da architetti e designer, ci ha lavorato - non a caso - lo studio di un suo caro amico Filippo Fiora (che ha curato anche villa Matilda sul Lago di Como), lo stesso non si può dire di Fedez.

Il rapper, che già in un video pubblicato su Instagram il giorno dopo del trasferimento aveva espresso le sue perplessità sulla grandezza della doccia ("È più grande della mia prima casa in affitto a Milano", disse), non ha fatto mistero di pensare che ci siano dei difetti nel loro attico a CityLife. In una diretta Instagram si è limitato ad affermare che la casa è troppo grande, ma la sua espressione lasciava intendere che ci fosse altro, ma che non volesse, o potesse, dirlo.

Oggi però, ancora una volta tramite il suo profilo Instagram, il rapper ha condiviso una delle problematiche. Il video è divertentissimo e Federico lancia anche un appello al produttore: "Noi abbiamo questo fantastico portone? Non so come chiamarlo... Io non so come dire, non sono un esperto ma io vorrei tenerlo aperto...", spiega Fedez mentre la porta si chiude. "Mi volete dire che nessuno ha inventato l'opzione per tenerlo aperto? Mi sembra impossibile, ci sarà un trucco... Spingere, tirare? No! Oddio stavo rompendo il portone, non diciamolo a nessuno", ha infine detto il rapper mentre, rassegnato, richiudeva la porta. Da questi video si potrebbe evincere che Federico non abbia collaborato molto nella realizzazione dell'appartamento a differenza della moglie e forse qualcosa, o più di qualcosa, non gli piace.

Anche sui social sono in molti a esprimere delle perplessità sull'attico extralusso e infatti su TikTok è stato pubblicato un video in cui vengono racchiusi gli angoli che lasciano perplessi per gusto o funzionalità.