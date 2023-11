Fedez e i dubbi sulla nuova casa, la domanda dei fan lo mette in difficoltà

Anche dalla casa nuova Fedez continua a fare le dirette con i suoi fan. Come sempre sono molte le domande che riguardano la sua vita, la sua famiglia, ma inevitabilmente la curiosità è tanta sulla nuova abitazione dei Ferragnez. Da poco meno di una settimana Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e Paloma, la Golden Retriver che è entrata nella loro vita da qualche mese, si sono trasferiti nell'appartamento extra lusso (con cinema privato e piscina condominiale, ndr) nel quartiere CityLife di Milano.

Ancora non è stato pubblicato l'home tour - ovvero il video in cui gli influencer mostrano le loro abitazioni nel dettaglio - ma attraverso le foto pubblicate in questi mesi, e qualche storia di Fedez, già molto è stato svelato (top secret al momento la cabina armadio di Chiara, di cui si conoscono solo pochissimi particolari). I colori sono sulle tonalità del beige, i figli hanno la propria cameretta con bagno privato, ogni dettaglio è stato studiato con cura, ma Fedez sembrerebbe non essere totalmente soddisfatto.

In una delle dirette Instagram gli è stato chiesto di parlare dei difetti della casa, ma il rapper, forse per non voler poi discutere con la moglie o semplicemente perché non voleva lamentarsi visto il lusso in cui vive, ha evitato di rispondere lasciando però intendere che qualcosa non lo convince: "No, niente non voglio dire i problemi della casa nuova perché... Diciamo che è molto grande e se ti dimentichi qualcosa devi tipo correre... Vabbè, niente di che...". La risposta, estratta dalla diretta, pubblicata su TikTok ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni.