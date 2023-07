Fedez, la casa in Sardegna è clamorosa. E spunta una ragazza

Un angolo di paradiso, letteralmente. È la casa vacanze in cui sta trascorrendo le ferie estive Fedez, in Sardegna. Un edificio dall'architettura contemporanea con una piscina a picco sul mare. Con lui non c'è la moglie Chiara Ferragni, che al momento si trova in Sicilia (e che è alla prese con un momento mediatico complicato, dovuto all'ispezione della Guardia di Finanza nei suoi uffici). Ci sono però i figli Vittoria e Leone e alcuni amici, compresa una ragazza che sta attirando la curiosità del pubblico.

In cima alle classifiche musicali col brano "Disco Paradise", Fedez si ritaglia momenti di relax nel blu dell'isola. L'appartamento è un capolavoro di stile moderno: completamente immerso nel verde e munito di grandi vetrate che danno sull'esterno, il prato arriva fin sopra il tetto, creando uno spettacolare gioco di linee. Sul pratino giocano i bambini, che si tuffano nella piscina tra un gelato e l'altro. Immancabile una lunga tavolata sotto alla veranda, dove il rapper accoglie i suoi amici: come ogni anno infatti, l'artista allarga l'invito in vacanza ad amici e collaboratori più stretti.

E proprio ieri sera, nel pieno di una partita a Taboo, un famoso gioco da tavolo, alcuni follower hanno notato la presenza di una ragazza mai vista nelle stories del cantante: Fedez non inquadra mai il suo volto, limitandosi a immortalare le sue mani smaltate di blu mentre tiene in mano le carne. Di fronte a loro, una coppia di amici: Alex Mucci, creator di Onlyfans, e Davide Marra, che insieme a Federico conduce il podcast "Muschio Selvaggio" (dopo l'addio di Luis Sal).

Prima che i sospetti potessero però prendere il volo, ogni veleno è stato messo a tacere dalla moglie Chiara, che ha condiviso un tenero scatto di Fedez e i bimbi in piscina, scrivendo "il papà è di turno questa settimana". Insomma, tra i due - sposi dal 2018 - l'amore prosegue a gonfie vele: non c'è ragione di pensare che stiano facendo "vacanze separate" A separarli sono semplicemente gli impegni professionali di Chiara, che la portano a fare shooting in giro per l'Italia.