"Papà, papà": l'emozionate video in cui Vittoria e Leone riabbracciano Fedez

Fedez suona il campanello e da dietro la porta arrivano le urla felicissime dei bambini che a tutta voce esclamano: "Papà, papà, papà". Un rientro a casa che ha scaldato il cuore di Federico che vedendo Vittoria e Leone corrergli incontro per abbracciarlo lo ha commosso. Lui si è seduto per terra e prima uno e poi l'altra lo hanno stretto. Leone poi è tornato in casa a prendere i disegni che aveva fatto per lui.

Fedez ha voluto pubblicare il dolcissimo filmato su Instagram per condividere questi momenti di dolcezza con tutte le persone che gli sono state vicine e che gli hanno mandato messaggi di sostegno e affetto. Come ha spiegato Federico nell'intervista al Corriere il suo percorso di guarigione non è ancora terminato, anzi. Da mesi ormai è seguito da uno psichiatra e psicoterapeuta per cercare di ritrovare la sua salute mentale.