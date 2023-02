Ferragni-Fedez, è crisi nera: lui cerca ospitalità dagli amici, ma nessuno è disponibile

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si racconta come sempre più nera. Mentre loro continuano a non fare minimamente accenno alla situazione precipitata dopo Sanremo, ci pensano le indiscrezioni a riempire la lacuna di notizie carenti dai diretti interessati.

L'ultima in ordine di tempo arriva da fonti vicine alla coppia citate da Vanity Fair: "È molto peggio di quel che si pensi" si legge sul sito che aggiunge il dettaglio secondo cui ci sarebbe stato uno "sfratto" dal letto matrimoniale, ma non solo: lui avrebbe addirittura cercato ospitalità da amici nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei, ma il piano sarebbe andato a vuoto poiché nessuno, nella cerchia di amicizie di Fedez, vorrebbe essere coinvolto nella situazione di coppia del duo più potente di Instagram. Lui, dunque, intanto, starebbe dormendo sul divano, nell'attico di City Life, a Milano, in attesa di un chiarimento.

Crisi Fedez-Ferragni, cosa si sa

C'è chi parla di pubblicità per la nuova serie dei Ferragnez, chi sostiene si tratta di mera strategia, chi adduce altre ragioni dietro il drastico cambio di registro comunuicativo della coppia che ora non racconta più la vita famigliare: la certezza è che da settimane i due non si fanno più vedere insieme e le fonti assicurano che la questione sia più grave di quel che si possa immaginare. Chiara Ferragni ha cancellato Fedez dai suoi social, posa sola con i suoi look, i figli o gli amici e i parenti più stretti come una donna single a tutti gli effetti. Lui, dal canto suo, continua a mostrarsi pochissimo sui social, prima con una dichiarazione alla moglie prontamente cancellata, poi per attaccare Mario Giordano e, ancora, per motivi professionali. Ed è stato in questa occasione che non ha saputo celare una certa agitazione inconsueta per il rapper sempre a suo agio con il mezzo.