L'anno più difficile, Fedez scrive a Chiara: "Niente può più farci paura". Lei risponde

"Niente potrà più farci paura". Nell'anno più difficile della sua vita, il rapper dedica alla moglie Chiara Ferragni un meraviglioso post per festeggiare l'anniversario della sua proposta di fidanzamento. E lei risponde con una dichiarazione d'amore altrettanto forte. Un botta e risposta arrivato via social che sta collezionando oltre un milione di "like".

Indimenticabile la proposta di Fedez a Chiara, organizzata a sorpresa dal cantante sul palco dell'Arena di Verona: come ricorderanno in molti, il rapper chiamò la compagna sul palcoscenico, le si inginocchiò davanti e le mostrò l'anello. Lei, in lacrime, pronunciò il fatidico sì. "Cinque anni fa - ricorda oggi Federico - all’Arena di Verona ti ho chiesto di sposarmi e ora eccoci qua, consapevoli che qualsiasi cosa accada saremo sempre uno accanto all’altro e nulla potrà farci più paura. Ti amo".

"Per sempre sarà", risponde Ferragni, prendendo in prestito le parole della canzone che Fedez aveva scritto appositamente per la proposta, ovvero Favorisca i sentimenti.

Impossibile non notare quel riferimento alla "paura" che è assimilabile senza dubbio alla battaglia che Fedez ha combattuto quest'anno contro il cancro: proprio a marzo, infatti, si è sottoposto alla rimozione di un tumore al pancreas, per cui sta proseguendo una cura di mantenimento. Una situazione, quella della malattia, che ha visto Federico e Chiara più uniti di sempre: mai lei ha fatto mancare il supporto al marito.

Dopo quella proposta, arrivata di fronte a milioni di spettatori, sarebbero arrivate le nozze, celebrate a Noto, in Sicilia, nel 2018. E poi i due figli: Leone e Vittoria, 4 anni e 1.