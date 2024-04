Chiara Ferragni e Fedez, l'indiscrezione: "Le carte della separazione non sono state depositate"

Mentre dai social arrivano messaggi funesti e che gettano un velo nero sui Ferragnez, Fedez e Chiara si sono bloccati su Instagram, persone vicine a loro e alle loro famiglie offrono un'altra versione. Come tutte le persone che si separano è ovvio che la possibilità di rinnamorarsi esiste, ma adesso è troppo presto, la ferita è ancora aperta e forse non si rimarginerà mai. Fedez a Belve ha rivelato però di voler stare un po' da solo, non è mai stato single e al suo fianco ha sempre avuto una compagna. Che adesso si senta pronto ad affrontare la solitudine, a dedicarsi solo ai suoi progetti lavorativi e ai figli? Al momento la risposta è solo nel cuore del rapper, ma, come accennato, fonti vicine agli ex riferiscono che i due "sono ancora innamorati" e che sopratutto le famiglie starebbero cercando di intercedere per provare a farli tornare insieme. Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, aggiunge un dettaglio: "Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine. E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora 'mia moglie'".

Intanto però i due sono lontani, forse si parlano solo per i figli, su Instagram mostrano i loro impegni mondani e quello che non pubblicano loro lo rivelano i paparazzi. I fotografi, infatti, sono riusciti a intercettare il rapper in una delle sue serate milanesi: a bordo della sua Ferrari si è spostato dall'esclusivo locale, Casa Cipriani, all'Armani Privè per poi tornare nel suo nuovo appartamento, nel cuore della notte, accompagnato da alcuni amici e due misteriose ragazze.