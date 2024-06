Ferragnez, il divorzio si complica: cosa sta succedendo "per colpa" dei loro patrimoni

Chiara Ferragni e Fedez si stanno facendo la guerra sui social. Battute, commenti, dichiarazioni del rapper che ormai sembra non più interessato a tutelare la sua futura ex moglie (tanto da definire la loro relazione "tossica"). E proprio del loro divorzio parla il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana. Dopo l'indiscrezione trapelata, ma poi smentita, della richiesta di 40mila euro per il mantenimento dei figli da parte di Ferragni, non si era più parlato del divorzio - probabilmente - dell'anno.

I due si sono affidati ad avvocati notissimi nel mondo dello spettacolo anche se non sarebbero intenzionati a "una battaglia stile Totti-Ilary. "Fedez schiera nel proprio team Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, avvocati della Blasi nella separazione da Totti. Ferragni, invece, si è affidata all'avocato Daniela Missaglia, la stessa che ha seguito la separazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric", si legge su Chi. A complicare però la situazione sarebbero i loro rispettivi patrimoni: "Chiara e Fedez vorrebbero trovare un accordo per il bene dei figli, anche se la definizione dei rispettivi patrimoni non risulta di così semplice lettura". E oggettivamente l'intricato gomitolo di società dietro i nomi Ferragni e Fedez non rendono facile il conteggio patrimoniale.

E proprio per questo, forse, è stata messa in vendita la villa sul lago di Como. Il luogo che doveva essere il loro rifugio estivo e che avevano accuratamente arredato. E nell'intrecciato groviglio di proprietà sarebbe certo che l’imprenditrice digitale sia titolare del super attico a CityLife, mentre il rapper di quello nel comasco (che varrebbe 5 milioni di euro).