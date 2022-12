Fedez si lamenta perché più basso di Chiara Ferragni: "Sembro la matrioska di mia moglie"

Tra Chiara Ferragni e Fedez ci sono non solo due anni di differenza ma anche qualche centimetro. Il rapper milanese, infatti, è palesemente più basso di sua moglie Chiara e anche se spesso, la prende sul ridere, alcune volte mostra una certa insofferenza nel vedere la moglie, in tacchi, essere molto più alta di lui, soprattutto durante le uscite ufficiali come quella di ieri sera.

I due, infatti, elegantissimi e perfettamente preparati per attirare tutti i riflettori su di sé, hanno partecipato alla prima della puntata natalizia di Lol, la serie cominca di Amazon Prime che vede Fedez nelle vesti di conduttore ormai da due edizioni dello show. Per l'occasione, infatti, la Ferragni ha sfoggiato un paio di mega tacchi che hanno fatto apparire suo mairto, sempre al suo fianco, molto più basso di lei e questa differenza di altezza è stata un po' sofferta da Fedez che ci ha tenuto a specificare che fosse data solo dai super tacchi indossati dalla moglie.

Poi, però, non poteva non negare l'evidenza e guardandosi allo specchio affianco a Chiara, sconsolato, il cantante e giudice di X Factor, si è lasciato andare a un commento che ha divertito tutti: "Sembro la matrioska di mia moglie".

Così l'ironia ha spazzato via l'insicurezza e i due sono tornati a essere la coppia da copertina che tutti si aspettano che siano.