Weekend nello chalet da sogno per i Ferragnez: le foto

Quarantena finita, si riparte. Se il Covid ha rovinato le vacanze di Natale ai Ferragnez - rientrati la sera della Vigilia a Milano perché la figlia Vittoria non stava bene, prima di scoprire di essere entrambi positivi e costretti a più di 10 giorni di isolamento - il nuovo anno inizia con un bel weekend in montagna.

La coppia trascorrerà il fine settimana in Svizzera, in uno chalet da sogno nel bel mezzo delle Alpi innevate. Il panorama che si vede dalla enorme sala living è mozzafiato: le vetrate sembrano un dipinto e la natura che li circonda è maestosa, come il resto della baita, completamente di legno. Insieme a loro ci sono diversi amici, tra cui Luis Sal - YouTuber e spalla di Fedez nel podcast 'Muschio Selvaggio' -, pronti per qualche giorno di relax e divertimento.

Dalle foto pubblicate finora su Instagram mancano i due figli Vittoria e Leone, probabilmente rimasti con i nonni per lasciare più liberi i genitori e fargli ricaricare le energie dopo quasi due settimane chiusi in casa e in vista degli impegni lavorativi che aspetteranno entrambi nel nuovo anno. Finalmente meritate vacanze, per loro è proprio il caso di dirlo.

