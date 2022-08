Fedez e Chiara Ferragni, chi guadagna di più: la coppia risponde senza filtri

Un attico nell'esclusivo quartiere milanese CityLife - che a breve lasceranno per trasferirsi in una nuova casa da sogno - vacanze di lusso, automobili costose, tate, bodyguards e personale di servizio. Per non parlare dei rispettivi guardaroba. Non serve altro per dedurre che i Ferragnez sono una delle coppie più ricche in Italia (e non solo).

Se fino a qualche anno fa Fedez poteva sembrare il 'paperone' di casa, l'ascesa imprenditoriale della moglie - partita 'in sordina' dai social e arrivata fino nel Cda Tod's facendo schizzare le azioni del colosso di calzature e abbigliamento (per citare solo una delle sue 'imprese') - ha certamente mischiato le carte in tavola. Inutile girarci intorno, la domanda che molti si fanno sui Ferragnez è: "Chi guadagna di più?". Domanda a cui i diretti interessati hanno riposto durante una diretta social.

Davanti alla curiosità dei follower, il rapper ha preso subito la parola: "Non faccio il casalingo, che è comunque un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara". E ha coinvolto la moglie: "Dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tutto tu allora se dici così. Diciamo che è family power, tutto diviso". In supporto del marito, Chiara ha specificato: "Dai, diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Ma dai ragazzi, non è il mio mantenuto. Lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto".