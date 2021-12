Chiara Ferragni e Fedez hanno il covid: preoccupazione per Leone e Vittoria

Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid. L'annuncio è stato fatto dalla coppia su Instagram, Chiara era molto provata e con gli occhi lucidi.

"Io e la Ferri, come avrete capito, siamo positivi al covid" queste le parole del rapper che però ci tiene a rassicurare i fan "Leone e Vittoria per ora stanno bene, restiamo con le mascherine in casa per tutelarli".

Il racconto dei Ferragni: come hanno scoperto di essere positivi

"Ciao a tutti come potrete facilmente intuire - così parte il messaggio di Fedez ai fan - io e la Ferri siamo positivi. Che gioia... concludiamo in bellezza l'anno". Poi Chiara ha preso la parola "Ci stavamo testando ogni giorno e ieri abbiamo fatto il molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come sono negativi, per ora sono negativi, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa per proteggerli visto che non possiamo mantenere chissà quale distanza dovendoli accudire. Quindi una situazione un po' così, per fortuna noi siamo asintomatici, stiamo bene".

Fedez e Chiara faranno di tutto per tenere al sicuro Vittoria e Leone: "La nostra priorità è proteggere i bambini, noi siamo asintomatici e stiamo bene speriamo continui così e so che molti sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda" ha cercato di ironizzare Fedez.

L'appello di Chiara Ferragni ai fan

Chiara Ferragni si è poi ritagliata un attimo per parlare con i propri fan. La camera e il bagno suo e di Fedez saranno off limits per i bambini così che la coppia potrà stare, solo in quegli spazi, senza mascherina. Chiara Ferragni ha poi chiesto aiuto alla sua famiglia online: "Che disagio raga... L'importante è che siamo asintomatici, speriamo che i bambini non si positivizzino e anzi se avete dei consigli da darmi sul come gestire la situazione, anche voi eravate positivi e bambini no? Come avete fatto?".

"Se non ci fossimo testati non l'avremmo mai saputo e tutte le persone vaccinate che sto sentendo sono asintomatiche come noi. Speriamo di negativizzarci alla svelta e che i bambini non si positivizzino" queste le parole di speranza di Chiara.

La situazione è critica, come quella di tutti i genitori che si trovano nella stessa condizione dei Ferragnez.